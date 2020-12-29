Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама вимагає вибачень від посольства РФ, яке запропонувало країні скористатися російською вакциною проти коронавірусу "Спутнік V".

Про це повідомляє BalkanInsight.

Прем'єр Албанії назвав таку пропозицію "недоречною провокацією" та вимагає вибачень від дипмісії.

28 грудня речник Рами, Ендрі Фуга, поскаржився у соцмережі президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що країни Західних Балкан залишилися наодинці під час кампанії з вакцинації проти коронавірусу.

У відповідь російське посольство запропонувало Албанії почати використовувати російську вакцину "Спутнік V".

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я Білорусі повідомило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російського препарату "Спутнік V".

Російський препарат "Sputnik V" не пройшов третю фазу клінічних випробувань – найважливішу для визнання вакцини ефективною та безпечною.

11 серпня Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської розробки. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує. А президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" та закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом.

11 грудня міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Туреччина відмовилася від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".