Білорусь починає масову вакцинацію від коронавірусу російським "Спутніком V"

Міністерство охорони здоров'я Білорусі повідомило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російського препарату "Спутнік V".

Про це повідомляє TYT.by.

"Сьогодні у нас почнеться новий етап - масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким через особливості професії доводиться багато контактувати з людьми", - сказав міністр охорони здоров'я Дмитро Піневич.

За його словами, вакцинація буде добровільною.

Піневич зазначив, що в Білорусі створена система зберігання "вакцини", що дозволяє дотримуватися холодового ланцюга. Також закуплено спеціальне медичне морозильне обладнання, що дозволяє транспортувати препарат.

"Ми плануємо вакцинувати 1,2 млн населення в січні, лютому, березні і квітні, а потім вийти на показник в 5-5,5 млн щеплених від коронавірусної інфекції. Більше, напевно, ні, тому що не стоїть питання тотальної імунізації. Питання не в грошах, а в доцільності і протипоказаннях", - сказав глава МОЗ Білорусі.

У другому кварталі 2021 року в Білорусі планують почати виробництво російської "вакцини".

Нагадаємо, російський препарат "Sputnik V" не пройшов третю фазу клінічних випробувань – найважливішу для визнання вакцини ефективною та безпечною.

11 серпня Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської розробки. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує. А президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" та закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом.

11 грудня міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Туреччина відмовилася від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".