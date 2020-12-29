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За рік у світі вбили 50 журналістів

У 2020-му вперше за 30 років було страчено журналіста через його роботу.

За рік у світі вбили 50 журналістів
Журналіст Рухолла Зам, якого стратили в Ірані
Фото: ukrinform.ua

Щонайменше 50 журналістів було вбито у світі у 2020 році через їхню професійну діяльність. Про це йдеться у другій частині звіту правозахисної організації "Репортери без кордонів" (RSF) про стан свободи слова у світі, яка була оприлюднена у вівторок, 29 грудня, передає DW.

Правозахисники стверджують, що більшість з цих журналістів були свідомо вбиті через їхні розслідування у сферах корупції, організованої злочинності чи шкоди навколишньому середовищу. Також декілька працівників ЗМІ були вбиті під час висвітлення масових демонстрацій.

При цьому в 2020 році вперше за 30 років було страчено журналіста через його роботу. 12 грудня в Ірані стратили Рухоллу Зама, якого влада країни звинуватила у підбурюванні до антиурядових протестів у 2017-2018 роках.

Згідно зі звітом, найбільш небезпечними для роботи журналістів є Мексика, Ірак, Афганістан та Пакистан. Так, у Мексиці за рік було вбито вісім журналістів. Особлива небезпека чатує на тих розслідувачів, які займаються темами наркокартелів та їхніми зв'язками з політиками.

В Іраку та Афганістані загинули шість та п'ять журналістів відповідно. При цьому у Афганістані жертвою вбивць стала відома телеведуча, яка виступала за захист прав жінок у цій країні. Загалом з 50 вбитих у 2020 році журналістів двоє були жінками.

За даними "Репортерів без кордонів", в 2019 році через професійну діяльність було вбито 53 журналістів, а загалом протягом останнього десятиріччя - 937 працівників ЗМІ.

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