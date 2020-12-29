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Помер французький модельєр П'єр Карден

Відомому кутюр'є було 98 років.

Помер французький модельєр П'єр Карден
П'єр Карден
Фото: vogue.ru

У вівторок, 29 грудня, на 98 році життя помер відомий французький модельєр італійського походження П'єр Карден.

Про це повідомляє видання AFP.

Карден помер в лікарні в комуні Неї-сюр-Сен у департаменті О-де-Сен, на західній околиці Парижа.

Причини смерті не уточнюються.

П'єр Каден народився в Італії, але коли йому було два роки, його родина переїхала до Франції. У 1940-х роках Карден працював в модних будинках Жанни Пакен, Ельзи Скіапареллі та Крістіана Діора. У 1950 році Карден відкрив власний модний будинок.

Карден відомий своїми стилями "авангард" і "космос". Його моделі принципово відрізнялися від популярного у той час стилю "нью-лук". Карден надавав перевагу геометричній формі, також його одягу притаманний вільний крій з чіткими деталями та великими ґудзиками. 

Карден став першим кутюр'є, обраним членом Французької академії образотворчих мистецтв.

У 1999 році Карден був нагороджений українським Орденом "За заслуги" III ступеня за вагомий внесок в зміцнення українсько-французьких відносин шляхом народної дипломатії.

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