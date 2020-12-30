У Росії порушили нову кримінальну справу проти Навального

Російський слідчий комітет звинуватив Навального та ще ряд осіб у масштабному шахрайстві.

Російські державні слідчі заявили про порушення нової кримінальної справи проти російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє Reuters.

Російський слідчий комітет звинуватив Навального та ще ряд осіб у масштабному шахрайстві. За версією слідства, фігуранти справи нібито витратили 356 мільйонів рублів (4,81 мільйона доларів), переданих організаціям, підконтрольним Навальному, на їх особисті потреби.

Серед іншого, йдеться про придбання товарів та послуг, а також покриття особистих витрат, таких як закордонні поїздки.

Навальний у Twitter назвав цю справу сфабрикованою і такою, що виглядає як істерична акція, розпочата за ропорядженням президента РФ Путіна.

За словами опозиціонера, він передбачав, що влада буде намагатися ув'язнити його після того, як не змогла його вбити.

Раніше Федеральна служба виконання покарань у Москві пригрозила подати клопотання до суду про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі "Ів Роше” на реальний, якщо той ухилятиметься від контролю кримінально-виконавчої інспекції.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омської лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.

Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість осіб, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонений в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожуються. Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

Палата представників Конгресу США також ухвалила резолюцію через отруєння Навального. Американське видання Times також написало, що Навального намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якщо російські спецслужби хотіли б отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін називав Навального "пацієнтом німецької клініки".