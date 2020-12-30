​Польща створить спецфонд для відшкодування можливих побічних ефектів від COVID-щеплення

Уряд Польщі планує створити фонд, що виплачуватиме компенсації на випадок побічних реакцій після вакцинування від коронавірусу.

Про це заявив речник уряду Пьотр Мюллер, передає "Укрінформ" із посиланням на TVP.INFO.

"Відповідно до Національної програми щеплення буде створено спеціальний фонд, який виплачуватиме відшкодування, якщо вони будуть необхідними, у разі негативних наслідків вакцинації", - повідомив Мюллер.

Він зазначив, що ймовірність побічних наслідків дії вакцини, згідно з медичною документацією, є мінімальною. Але щоб забезпечити можливість відшкодування у разі претензій громадян, буде передбачено відповідні кошти у бюджеті.

Нагадаємо, з 28 грудня до 17 січня у Польщі запроваджено загальнонаціональний карантин. Від початку епідемії COVID-19 у країні виявлено більш як 1,2 млн випадків інфікування, померли понад 27 тис. людей.

27 грудня у Польщі почалася вакцинація проти коронавірусу. Перші щеплення отримали співробітники Центральної клінічної лікарні Міністерства внутрішніх справ та адміністрації у Варшаві. До країни завезли дві партії вакцини компанії Pfizer загальною кількістю 310 тис. доз. До кінця січня до Польщі має бути доставлено 1,5 мільйона доз вакцини. Українські мігранти у Польщі зможуть вакцинуватися від COVID безкоштовно.