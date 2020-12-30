У США виявили перше інфікування новим штамом коронавірусу

20-річний чоловік останнім часом не подорожував, що свідчить про передачу вірусу всередині країни.

У США зафіксували перший випадок інфікування новим типом коронавірусу, виявленим у Великобританії.

Пацієнтом є 20-річний чоловік, що мешкає в Колорадо, пише CNN. Він перебуває в самоізоляції в окрузі Ельберт, останнім часом чоловік не подорожував.

"Ми будемо слідкувати уважно за цим випадком, а також за всіма індикаторами коронавірусу", - повідомив губернатор Джаред Поліс.

Працівники громадського здоров'я працюють над виявленням потенційних контактів та випадків шляхом опитування і відслідковування спілкування.

"Відсутність подорожування свідчить про те, що ця людина підхватила (хворобу. - Ред.) серед навколишніх", - повідомив хірург, член консультативної ради з переходу влади до Байдена-Гарріс, лікар Атул Гаванде.

Він додав, що новий штам хоч і не має вищої летальності, та є більш заразним. Це може бути небезпечним і з точки зору заповненості в лікарнях.

Сполучені Штати, ймовірно, побачать "доморощені варіанти" вірусу, подібні до британського варіанту, сказав лікар Пітер Хотез, декан Національної школи тропічної медицини в Медичному коледжі Бейлора.

Хотез заявив, що якщо Сполучені Штати почнуть проводити більше геномних спостережень за вірусами, вони, ймовірно, виявлять додаткові штами вірусу в США.

Нагадамо, що у грудні в Великобританії повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу, що має вищу заразність. Усього відомо понад 12 000 мутацій коронавірусу, оскільки він має здатність до постійних видозмін.

Однак цю, "британську" мутацію, почали виявляти і в інших країнах попри те, що чимало держав припинило авіасполучення з Великобританією.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу у Великій Британії.