В Україні за добу виявили ​7 986 нових випадків ковіду, одужала рекордна кількість людей

За минулу добу в Україні зафіксували 7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 2 925 осіб. 243 пацієнти померли від ускладнень. 16 355 осіб - одужали. Це рекордний показник від початку епідемії в Україні. За добу було здійснено 52 746 тестувань, зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 045 348 осіб. 698 190 пацієнтів одужали, 18 324 людини померли від ускладнень захворрювання. Всього було проведено 5 546 683 ПЛР-тестувань.
Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за минулу добу зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 110 139 випадків;
- Вінницька область – 22 242 випадки;
- Волинська область – 32 735 випадків;
- Дніпропетровська область – 58 094 випадки;
- Донецька область – 35 905 випадків;
- Житомирська область – 38 720 випадків;
- Закарпатська область – 28 065 випадків;
- Запорізька область – 53 428 випадків;
- Івано-Франківська область – 43 072 випадки;
- Київська область – 58 535 випадків;
- Кіровоградська область – 8 345 випадків;
- Луганська область – 10 218 випадків;
- Львівська область – 60 923 випадки;
- Миколаївська область – 30 500 випадків;
- Одеська область – 70 592 випадки;
- Полтавська область – 35 788 випадків;
- Рівненська область – 40 672 випадки;
- Сумська область – 40 305 випадків;
- Тернопільська область – 33 789 випадків;
- Харківська область – 68 807 випадків;
- Херсонська область – 17 497 випадків;
- Хмельницька область – 38 833 випадки;
- Черкаська область – 38 696 випадків;
- Чернівецька область – 39 815 випадків;
- Чернігівська область – 29 633 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, упродовж 28 грудня в Україні проведено 25 965 ПЛР-тестувань і виявлено 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.