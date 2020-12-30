В Україні за добу виявили ​7 986 нових випадків ковіду, одужала рекордна кількість людей

За минулу добу в Україні зафіксували 7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 925 осіб. 243 пацієнти померли від ускладнень. 16 355 осіб - одужали. Це рекордний показник від початку епідемії в Україні. За добу було здійснено 52 746 тестувань, зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 045 348 осіб. 698 190 пацієнтів одужали, 18 324 людини померли від ускладнень захворрювання. Всього було проведено 5 546 683 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за минулу добу зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 110 139 випадків;

Вінницька область – 22 242 випадки;

Волинська область – 32 735 випадків;

Дніпропетровська область – 58 094 випадки;

Донецька область – 35 905 випадків;

Житомирська область – 38 720 випадків;

Закарпатська область – 28 065 випадків;

Запорізька область – 53 428 випадків;

Івано-Франківська область – 43 072 випадки;

Київська область – 58 535 випадків;

Кіровоградська область – 8 345 випадків;

Луганська область – 10 218 випадків;

Львівська область – 60 923 випадки;

Миколаївська область – 30 500 випадків;

Одеська область – 70 592 випадки;

Полтавська область – 35 788 випадків;

Рівненська область – 40 672 випадки;

Сумська область – 40 305 випадків;

Тернопільська область – 33 789 випадків;

Харківська область – 68 807 випадків;

Херсонська область – 17 497 випадків;

Хмельницька область – 38 833 випадки;

Черкаська область – 38 696 випадків;

Чернівецька область – 39 815 випадків;

Чернігівська область – 29 633 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, упродовж 28 грудня в Україні проведено 25 965 ПЛР-тестувань і виявлено 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.