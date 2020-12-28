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В Хорватії стався потужний землетрус

Поштовхи відчули і мешканці Загреба - столиці країни.

В Хорватії стався потужний землетрус
Фото: Edina Zuko/PIXSELL/Čitatelj

У центральній частині Хорватії стався землетрус магнітудою 5,2.

Про це повідомляє Večernji list.

Підземні поштовхи сталися о 6:28. Епіцентр землетрусу зафіксували поблизу міста Сісак, за 51 кілометр на південний схід від Загреба, на глибині 5 кілометрів.

Місцеві мешканці повибігали з квартир та будинків.

Поштовхи відчули і мешканці Загреба - столиці Хорватії.

Інформація про постраждалих поки не надходила.

Нагадаємо, 22 березня під час землетрусу в Хорватії обвалився дах столичного собору. Тоді у  Загребі загинув 15-річний підліток. Глибина епіцентру становила 10 км. Перший сильний поштовх відчувався протягом приблизно 10 секунд, потім пішли кілька афтершоків. Поштовхи відчувалися в сусідніх Боснії і Герцеговині, Хорватії, Угорщині, Словенії та Австрії.

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