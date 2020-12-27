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На 5 років раніше: Китай може стати першою економікою світу вже у 2028 році

До кінця 2020-х років до трійки найбільших економік світу разом з Китаєм та США може увійти Індія.

На 5 років раніше: Китай може стати першою економікою світу вже у 2028 році
Фото: EPA/UPG

Економіка Китаю може випередити США вже у 2028 році - на 5 років раніше від минулорічного прогнозу. Причиною цього стане більш ефективне подолання наслідків COVID-19.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Центру економічних та бізнес-досліджень.

За даними аналітиків, до кінця 2020-х років до трійки найбільших економік світу разом з Китаєм та США може увійти Індія.

Президент Китаю Сі Цзіньпін минулого місяця заявив, що економіка Китаю "цілком можливо" збільшиться вдвічі до 2035 року. Такий прогноз міститься у новому п'ятирічному плані його уряду, метою якого є досягнення "сучасного соціалізму" за 15 років.

Китай був першою економікою, яка зазнала удару пандемії, але за даними уряду швидко оговталась від кризи. Це повинно спонукати західні економіки приділяти набагато більше уваги тому, що відбувається в Азії, йдеться у звіті.

"Як правило, ми порівнюємо себе з іншими західними економіками і пропускаємо те, що часто є найкращою практикою, особливо в швидко зростаючих економіках Азії", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, колишній керівник німецької розвідки Герхард Шиндлер вважає,що Китай знаходиться на межі "світового панування", і Європа повинна прокинутися перед небезпекою.

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