Керівництво ЄС підписало угоду про відносини з Британією після Brexit

Глави керівних органів Європейського Союзу підписали угоду про торгівлю та співробітництво з Великою Британією після виходу країни з ЄС.

Про це написав у Twitter голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Підписали угоду з Великою Британією про торгівлю та співробітництво... Нова глава, нові відносини", - написав Мішель.

Далі угоду передадуть на підпис прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону.

З 1 січня документ почне діяти у режимі тимчасового застосування.

Після цього угоду мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС, перш ніж вона буде ратифікована Євросоюзом.

"Угода, яку ми підписали сьогодні, є результатом місяців напружених переговорів, в яких Європейський Союз продемонстрував безпрецедентний рівень єдності. Це справедлива і збалансована угода, яка повністю захищає основні інтереси ЄС і створює стабільність та передбачуваність для громадян і компаній", - заявив Мішель.

Нагадаємо, 28 грудня посли країн ЄС погодили тимчасове застосування угоди з Британією.

Велика Британія і Євросоюз в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі. 25 грудня Великобританія опублікувала текст 1246-сторінкової торгової угоди з ЄС.

Якби угоди так і не вдалося досягнути, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі, тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу з обох сторін.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.