Китай засекретив всі дослідження про походження коронавірусу, - AP

Влада Китаю строго контролює всі дослідження в країні про походження вірусу, який спричиняє COVID-19, частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Такого висновку дійшли автори розслідування, опублікованого Associated Press.

Агентство провело розслідування на основі документів, що опинилися в його розпорядженні, та інтерв'ю з десятками китайських і іноземних вчених, які попросили про анонімність.

З’ясувалося, що гранти на сотні тисяч доларів для вивчення походження коронавірусу отримують переважно китайські вчені, пов'язані з військовими, причому китайська влада перешкоджає їхній співпраці з міжнародною науковою спільнотою. Будь-якій інформації про походження коронавірусу присвоюється статус секретної.

Як приклади тиску, який влада КНР чинить на дослідників, AP називає конфіскацію зразків, зібраних вченими в печерах, де живуть кажани - носії найближчого "родича" вірусу SARS-CoV-2, що викликав пандемію. Агенти держбезпеки КНР, переодягнені в цивільне, в кінці листопада також відстежували групу журналістів AP і не дозволили їм відвідати регіон, де розташована печера, йдеться в публікації.

Згідно з документами, отриманими агентством, 24 лютого в Китаї запровадили процедури затвердження публікацій про COVID-19 відповідно до "важливих інструкцій" голови КНР Сі Цзіньпіна. В інших повідомленнях персоналу наказували не передавати будь-які дані, зразки або іншу інформацію, пов'язану з коронавірусом, стороннім установам або окремим особам.

Міністерство науки і технологій Китаю і Національна комісія з охорони здоров'я, які займаються дослідженнями походження коронавірусу, не відповіли на запити агентства про коментарі. Китайський МЗС у відповідь на запит AP повідомив, що коронавірус виявили в багатьох країнах світу, а дослідженнями проблеми потрібно займатися на "глобальному рівні".

Раніше кілька країн закликали Китай прояснити обставини спалаху вірусу.

Спецслужби п’яти країн заявляли, що Пекін знав про передавання інфекції від людини до людини ще на початку грудня 2019, але мовчав до 20 січня.

Тільки 17 грудня Пекін погодився прийняти слідчу групу Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка має виявити походження коронавірусу SARS-CoV-2.