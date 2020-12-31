Число хворих на COVID-19 у світі перевищило 83 мільйони

Майже 59 млн людей одужали, понад 1,8 млн померли від ковіду.

Станом на ранок 31 грудня у світі зафіксовано 83 067 119 випадків коронавірусної недуги.

Про це свідчать дані статистичного сайту worldometers.

При цьому 58 868 961 особа одужала від коронавірусу, 1 812 189 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 зафіксована у США (20 216 991), померлих 350 778 осіб, 11 998 794 людини одужали.

На другому місці Індія з 10 267 283 інфікованих (148 774 осіб померли й 9 860 280 одужали). На третьому - Бразилія із 7 619 970 хворими (193 940 смертей від COVID-19 та 6 707 780 одужали).

Загалом понад мільйон заражень коронавірусом зафіксовано у 18-ти країнах. Україна - на 16-му місці.

Нагадаємо, від початку пандемії в Україні виявили 1 055 047 хворих на COVID-19, одужали 709 993 людей, 18 533 - померли. За минулу добу виявлено 9 699 хворих на коронавірус, одужали 11 803 особи. Зафіксовано 209 пов’язаних із ковідом смертей.