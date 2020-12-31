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В Україні за добу на ковід захворіли майже 9,7 тис. осіб, 11,8 тис. одужали

Госпіталізовано 2 704 пацієнти. Зафіксовано 209 пов’язаних із ковідом смертей.

За минулу добу в Україні провели 38 932 ПЛР-тестувань і виявили 9 699 хворих на коронавірус, одужали 11 803 особи.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників. Госпіталізовано 2 704 пацієнти. Зафіксовано 209 пов’язаних із ковідом летальних випадків.

Найбільша кількість хворих на коронавірус за добу зареєстрована у Києві (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

Загалом з початку пандемії в Україні виявили 1 055 047 хворих на COVID-19, одужали 709 993 людей, 18 533 - померли.

Нагадаємо, 29 грудня в Україні виявили 7 986 нових випадків ковіду, одужала рекордна кількість людей - 16 355.

Міністерство охорони здоров'я України сподівається одержати перші 150-200 тис. доз вакцин від COVID-19 в лютому 2021 року. 

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців.

Учора Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech.

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