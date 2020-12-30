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В Україні нарахували п'ять різновидів COVID-19

Дослідили 50 зразків , узятих у пацієнтів з дев'яти областей.

В Україні нарахували п'ять різновидів COVID-19
Фото: EPA/UPG

В Україні циркулюють п'ять штамів коронавірусу походженням з Китаю.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Наявність п'яти штамів підтвердила лабораторія Лондона, куди відправили 50 зразків, узятих у пацієнтів з дев'яти регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Хмельницької і Чернівецької областей.

Результати показали приналежність вірусів, що циркулюють на території України , до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю.

В Україні визначено генетичні варіанти: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 і В2.

  • В1 - віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Італії.
  • В1.1 - віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).
  • В1.1.1 - циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії.
  • В1.5 - віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Іспанії.
  • В2 - віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на 6 континентах.

Для відстеження змін вірусу з січня 2021 року референс-лабораторія ЦГЗ щомісяця буде направляти зразки на дослідження за кордон.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що тест-системи на коронавірус, які використовують в Україні, здатні виявляти мутовану версію COVID-19. Він зазначив, що мутація коронавірусу - очікуване явище і це не привід для занепокоєння. Зараз у світі зафіксували близько 12 тисяч випадків мутованого коронавірусу.

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