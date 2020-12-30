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У Києві ще 1131 людина захворіла на коронавірус

Померли 22 людини, одужали - 839.

У Києві ще 1131 людина захворіла на коронавірус
Фото: EPA/UPG

У Києві минулої доби зафіксували ще 1131 випадок коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 110 139.Захворіли:

  • 659 жінок віком від 19 до 91 року
  • 414 чоловіків віком від 19 до 88 років
  • 21 дівчинка від 2 до 17 років та 37 хлопчиків від 1 до 17 років. 

Захворіли, зокрема, 35 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу в Києві померли 22 людини. Усього COVID-19 забрав життя 1897 киян.

Одужали за минулу добу 839 людей. Усього коронавірус подолали 38 856 мешканців Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 7 986 нових випадків ковіду, одужала рекордна кількість людей - 16 355.

Міністерство охорони здоров'я України сподівається одержати перші 150-200 тис. доз вакцин від COVID-19 в лютому 2021 року. 

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії.

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