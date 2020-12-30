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Велика Британія першою у світі схвалила вакцину від ковіду AstraZeneca

Щеплення розпочнуться на початку 2021 року.

Велика Британія першою у світі схвалила вакцину від ковіду AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Велика Британія першою у світі затвердила антикоронавірусну вакцину британсько-шведської компанії AstraZeneca - спільну розробку з Оксфордським університетом.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що перші дози вакцини випускатимуть вже сьогодні, щоб щеплення могли розпочатися на початку 2021 року.

Британське агентство з регулювання лікарських засобів та медичних препаратів (MHRA) надало дозвіл на екстрене постачання вакцини AstraZeneca, раніше AZD1222, для імунізації осіб віком від 18 років.

Дозвіл рекомендує дві дози, введені з інтервалом від чотирьох до 12 тижнів. У клінічних випробуваннях цей режим був продемонстрований як безпечний та ефективний, без важких випадків та госпіталізації.

AstraZeneca - це вже друга вакцина, затверджена у Британії після того, як у грудні було схвалено препарат Pfizer/BioNTech.

Нагадаємо, у червні англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca пообіцяла Європі 400 млн доз потенційної вакцини від COVID-19. У грудні AstraZeneca запевнила - її вакцина повинна бути ефективною проти нового варіанту ковіду.

Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, і котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини. Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини, які показали її середню ефективність у 70%. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62%. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90%. Тобто 70% - це середній показник.

У вересні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про ведення перемовин Україною з компанією AstraZeneca щодо майбутньої закупівлі вакцин. Також переговори йдуть з іншими компаніями-лідерами, які перебувають на третій стадії випробувань.

Препарат AstraZeneca Україна може отримати безкоштовно у межах COVAX. 

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