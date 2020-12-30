Парламент Великобританії схвалив угоду щодо Brexit

Британський парламент схвалив у середу угоду прем'єр-міністра Бориса Джонсона з Європейським Союзом, яка регулюватиме відносини королевства з блоком після Brexit.

Про це повідомляє Reuters.

Нижня палата парламенту проголосувала за угоду. Підтримав документ 521 парламентар, проти висловилися 73. Зараз верхня палата парламенту обговорює законопроект, його остаточне ухвалення очікується близько опівночі.

"Brexit - це не кінець, а початок. Зараз ми несемо відповідальність за найкраще використання тих сил, які ми відновлюємо, інструментів, які ми знову взяли в свої руки", - сказав Джонсон.

Угода була піддана різкій критиці з моменту її погодження 24 грудня. Опозиційна лейбористська партія заявляє, що договір не захищає торгівлю послугами. Рибалки впевнені, що Джонсон не захистив їхні інтереси.

Тим не менше, Джонсон отримав підтримку євроскептиків у своїй партії, забезпечивши досить радикальний розрив з ЄС.

Депутатєвроскептик Білл Кеш заявив, що Джонсон врятував демократію Великобританії від чотирьох десятиліть "підкорення" Брюсселю.

"Як і Олександр Великий, Борис розрізав гордієвий вузол", - сказав він.

Джонсон заявив, що сподівається закінчити "старе, стомлене, неспокійне питання політичних відносин Великобританії з Європою" і замість цього стане "найкращим другом і союзником, який міг мати ЄС".

Велика Британія і Євросоюз в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі. 25 грудня Великобританія опублікувала текст 1246-сторінкової торгової угоди з ЄС.

Якби угоди так і не вдалося досягнути, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі, тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу з обох сторін.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.

30 грудня глави керівних органів Європейського Союзу підписали угоду про торгівлю та співробітництво з Великою Британією після виходу країни з ЄС.