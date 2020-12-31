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В Україні з 1 січня скасовують книгу обліку доходів для ФОПів

Облік доходів і витрат може вестися за власним рішенням платників єдиного податку в паперовому та/або електронному вигляді в довільній формі.

В Україні з 1 січня скасовують книгу обліку доходів для ФОПів
Фото: rbabiz.ru

З 1 січня 2021 року в Україні скасовується обов’язковість ведення паперової книги обліку доходів для ФОПів.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

"Для фізичних осіб - підприємців – платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, передбачено ведення обліку у довільній формі шляхом  помісячного відображення отриманих доходів", - йдеться в повідомленні.

В ДПС зазначили, що для ФОПів третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, передбачено ведення обліку у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів та витрат.

Облік доходів і витрат може вестися за власним рішенням платників єдиного податку в паперовому та/або електронному вигляді в довільній формі.

Також з 1 січня скасовується реєстрація книг у податкових органах.

Нагадаємо, 1 квітня Кабмін дозволив ФОПам не вести книгу обліку доходів і витрат на час карантину.

15 липня Верховна Рада схвалила в другому читанні та цілому законопроєкт №2524 щодо роботи електронного кабінету та спрощення роботи фізосіб-підприємців. Закон передбачає вдосконалення роботи електронного кабінету платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу.

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