Курс біткойна сягнув вище $32,5 тисячі

Курс криптовалюти Bitcoin встановив черговий історичний максимум. У суботу, 2 січня, вартість біткойна перевищила 32 тисячі доларів США.

Як свідчать дані сайту CoinDesk, на 19:00 вартість Bitcoin досягла 32 511,76 долара.

Ціна біткоїна б'є рекорди з 15 грудня 2020 року, коли курс піднявся вище 20 тисяч доларів, оновивши попередній історичний максимум, зафіксований в 2017 році. 25 грудня 2020 року курс біткоїна перетнув позначку 25 тисяч за одну криптомонету, на наступний день криптовалюта подорожчала до 26 тисяч доларів, 27 грудня була пройдена позначка 28 тисяч доларів, 31 грудня криптовалюта взяла планку 29 тисяч доларів.

Ще в березні цього року Bitcoin дешевшав до п'яти тисяч доларів, але з того часу він стабільно зростає.