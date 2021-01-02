У Беринговому морі вирує надпотужний шторм з 18-метровими хвилями
У Беринговому морі вирує надпотужний шторм з 18-метровими хвилями
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Суд заарештував Микитася за півтори години до Нового року
Суд заарештував Микитася за півтори години до Нового року
Два українські телеканали другий рік поспіль вмикають новорічне поздоровлення Порошенка замість Зеленського
Два українські телеканали другий рік поспіль вмикають новорічне поздоровлення Порошенка замість Зеленського
В Україні збільшився розмір пенсій
В Україні збільшився розмір пенсій
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Відсьогодні набула чинності єдина ціна на електроенергію
Відсьогодні набула чинності єдина ціна на електроенергію
ГоловнаЕкономікаФінанси

Курс біткойна сягнув вище $32,5 тисячі

Ціна біткоїна б'є рекорди з 15 грудня 2020 року.

Курс біткойна сягнув вище $32,5 тисячі

Курс криптовалюти Bitcoin встановив черговий історичний максимум. У суботу, 2 січня, вартість біткойна перевищила 32 тисячі доларів США.

Як свідчать дані сайту CoinDesk, на 19:00 вартість Bitcoin досягла 32 511,76 долара.

Ціна біткоїна б'є рекорди з 15 грудня 2020 року, коли курс піднявся вище 20 тисяч доларів, оновивши попередній історичний максимум, зафіксований в 2017 році. 25 грудня 2020 року курс біткоїна перетнув позначку 25 тисяч за одну криптомонету, на наступний день криптовалюта подорожчала до 26 тисяч доларів, 27 грудня була пройдена позначка 28 тисяч доларів, 31 грудня криптовалюта взяла планку 29 тисяч доларів.

Ще в березні цього року Bitcoin дешевшав до п'яти тисяч доларів, але з того часу він стабільно зростає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також