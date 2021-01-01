В Україні з 1 січня зросла мінімальна зарплата

Наступне збільшення "мінімалки" очікується 1 грудня 2021 року - до 6500 гривень.

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні з 1 січня збільшується на 1 тис. гривень - до 6 тис. гривень. Відповідні зміни передбачає Державний бюджет України на 2021 рік.

Відповідно до документа, наступне збільшення "мінімалки" очікується 1 грудня 2021 року - до 6500 гривень.

Підвищення мінімальної зарплати тягне за собою перегляд розміру ЄСВ. Так, зокрема, ЄСВ для ФОП рахують за ставкою 22% від мінімальної зарплати, відповідно:

від 1 січня 2021 року ЄСВ для ФОП виросте до 1320 грн в місяць або 3960 грн за квартал;

від 1 грудня 2021 року ЄСВ для ФОП виросте до 1430 грн в місяць або 4290 грн за квартал.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 15 грудня ухвалила в цілому проєкт бюджету на 2021 рік.

Документ передбачає доходи у розмірі 1092 млрд грн. Видатки встановлені на рівні 1347 млрд грн.

Бюджетом передбачено створення спеціального Фонду (як ковідний цього року) для видатків на доплати медикам і безкоштовну вакцинацію.

Зарплати вчителям планують підвищити так: учителі без категорії (після університету) будуть отримувати 9511 (зараз більше 7000), вчителі вищої категорії зараз отримують 10 600, будуть 13 400.

Бюджет також передбачаэ 13,44% акцизу на постійній основі в місцевих бюджетах.