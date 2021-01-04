Залишки на Єдиному казначейському рахунку в грудні скоротилися майже на 40%

Відповідно до даних ДКСУ, роком раніше в цей період залишки ЄКР становили 17,55 млрд грн.

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на початок січня 2021 року склали 12,012 млрд грн, що на 39%, або 7,7 млрд грн менше в порівнянні з 2020-м.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Держказначейство.

Відповідно до даних ДКСУ, роком раніше в цей період залишки ЄКР становили 17,55 млрд грн.

Залишки на казначейському рахунку в листопаді збільшилися на 23% - до 19,75 млрд грн після того, як вони скорочувалися чотири місяці поспіль після досягнення на початку липня абсолютного максимуму за всю історію - 75,7 млрд грн.

Нагадаємо, Державна казначейська служба з 20 листопада почала фінансувати тільки захищені видатки, такі як заробітні плати працівників бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, погашення боргів. Подібного не було вже років десять.В першу чергу це означає, що припинено фінансування капітальних видатків, таких як ремонт, реконструкція, будівництво. Таким чином, обмеження торкнеться і так званого "великого будівництва" - ремонту й будівництва доріг та іншої інфраструктури.

Як повідомлялося, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 липня 2020 року склали 75,7 мільярда гривень.