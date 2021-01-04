Надходження від приватизації у 2020 році зросли у 2,5 раза - голова ФДМ

Державний бюджет у 2021 році, згідно з попередніми даними, профінансований за рахунок приватизації на 2,13 млрд грн, що у 2,5 раза більше, ніж у "нековідному" 2019 році і в 10 разів більше, ніж у 2018 році.

Про це голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"За рік загальна ціна продажу об'єктів становить майже 3,03 млрд грн. Однак, після аукціону ще знадобиться час на підписання договору (іноді це розтягується на місяць), а потім ще на оплату. Тому держбюджет-2020 встигне отримати майже 2,13 млрд грн", - сказав він.

Сенниченко уточнив, що серед найуспішніших прикладів приватизації минулого року - продаж столичного готелю "Дніпро" (Київ) за 1,111 млрд грн, за який боролися 28 учасників, а також 1,26 млрд грн від 20 аукціонів із продажу активів ДП "Укрспирт".

За його словами, загалом ФДМ провів понад 2 тис. відкритих аукціонів, на яких ціна в середньому зростала більше ніж удвічі порівняно зі стартовою. "Було декілька аукціонів зі зниженням ціни там, де якісь державні об'єкти були значно переоцінені, наприклад, база відпочинку Національного банку України, але загалом зростання ціни було дворазовим", - зазначив голова Фонду.

Серед інших досягнень 2020 року він назвав прийом в управління ФДМ у 10 разів більше підприємств, ніж за всі роки незалежності, - 435, а також погашення боргів із зарплати для 15 тис. працівників на 32 підприємствах та повернення дев'яти стратегічних підприємств під контроль держави із заміною там директорів.

"І ще продовжуємо цю роботу в судах, у боях. Ми ведемо 1935 судових справ, із яких 149 вже виграли, захистивши права держави як акціонера", - додав Сенниченко.

Він уточнив, що за рік компанії в управлінні Фонду перерахували до бюджету 248 млн грн дивідендів, а "Центренерго" вдасться вивести у прибуток замість збитків, які за підсумками 2019 року становили 2,2 млрд грн.

Як повідомляли, початковий план надходжень від приватизації до держбюджету-2020 був скорочений із 12 млрд грн до 0,5 млрд грн під час перегляду держбюджету на початку коронакризи у зв'язку з введеною забороною на "велику" приватизацію.

Закон про держбюджет-2021 передбачає надходження до 12 млрд грн за рахунок приватизації. Уряд вже звернувся до парламенту з пропозицією зняти заборону на "велику" приватизацію.