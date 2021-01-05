Зокрема, батько Нагорняка, який припинив підприємницьку діяльність у 2012, купив Lexus минулорічного року випуску.

Родичі деяких народних депутатів від "Слуги народу" у кризовому 2020 році купували елітні автомобілі та нерухомість у Києві.

Про це з посиланням на дані про доходи нардепів президентської партії повідомляє "Слідство.інфо". До аналізу не включали дані про нардепів, які мали дуже високі доходи до потрапляння в парламент.

Батько Сергія Нагорняка, члена комітету з питань енергетики, у 2020 купив Lexus ES 2020 (приблизно 1,5 млн гривень). При цьому з 2012 року, відповідно до документів, він припинив свою підприємницьку діяльність.

Сам Нагорняк сказав, що не хотів би коментувати це, а його батьки мають заощадження. Автомобілем, за словами нардепа, будуть користуватися батьки, а не він.

До потрапляння в Раду Нагорняк у якості житла вказав тільки будівельні матеріали, потім - невеликий недобудований будинок. Власного авто у декларації Нагорняка не було, тільки дружини.

Ще один представник цього комітету - Олександр Горобець. Він не мав власного бізнесу до політичної кар'єри, але був заступником директора великого державного підприємства "Укрспирт".

В декларації він зазначав, що користується старими авто його мами. Але напередодні Нового року мама Горобця придбала собі Mercedes, так званий кубик. Зараз жінка є пенсіонеркою, а до того працювала у медичній сфері.

Горобець зазначив, що нову машину купили за рахунок продажу двох старих.

Мама-пенсіонерка нардепа Олександра Дануци з правоохоронного комітету придбала у 2020 дві квартири в столиці. Перша квартира - у новобудові в спальному районі, друга - в старому будинку на Лівому березі. Сумарна вартість нерухомості - не менше 100 000 доларів.

У родині Дануци до цього були два авто, а власної нерухомості Дануца не декларував. Відомо також, що держава винаймає йому номер у готелі.

Нардеп у коментарі точно не сказав, звідки кошти на дві квартири у його мами, але припустив, що це накопичення родини.

"Вони мали можливість накопичувати, у мене мама була і міським головою і таке інше, і сестра займається, вона юрист, сенс в тому, що її чоловік серйозний топпменеджер. Я точно знаю, що, мабуть, позичали більшу частину вони, якась є частина накопичених коштів", - пояснив Дануца.

Родина Юрія Корявченкова, відомого як Юзика з "95-го кварталу", придбала Toyota Land Cruiser 2020 року випуску. Авто задеклароване на дружину нардепа.

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року Печерський суд присудив народному депутату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку 2 млн гривень моральної компенсації за незаконні дії правоохоронних органів.

Гунько зазнав кримінального переслідування з 29 березня 2018 року по 20 березня 2019 року. При цьому чотири дні він перебував під вартою - з 29 березня до 2 квітня 2018 року.

Навесні 2018 року прокурор і начальник управління Нацполіції в Київській області на брифінгу поширили щодо Гунька негативну інформацію, - що він причетний до привласнення земельної ділянки ДП "Радіопередавальний центр", площею понад 115 га в м. Бровари, вартістю майже 120 млн гривень. У ЗМІ з’явились публікації, в яких Гунька називали "лідером організованого злочинного угрупування".

20 березня 2019, тобто через рік після обшуків і повідомлення про підозру, Генпрокуратура закрила справу проти Гунька і ще низки осіб у зв’язку з не встановленням достатніх доказів.