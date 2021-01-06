Порошенко привітав українців з Різдвом

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців з різдвяними святами.

"Різдво – свято надії, оповите родинним теплом, злагодою та любов’ю до ближнього. У Віфлеємі Господь прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Вірю, разом ми переможемо будь-яке зло. Віра й любов – велика сила. Любов до Бога. Любов один до одного, любов до землі і рідної країни, до батьків і дітей, до своєї справи. Давайте особливо згадаємо про солдат, що боронять нашу землю. Про медиків, які рятують наших близьких. Про капеланів, волонтерів, благодійників… Про всіх достойних громадян, які відчувають відповідальність за людей і країну", - відзначив Порошенко.

Він також згадав, що два роки тому передріздвяного дня Православна Церква України отримала Томос про автокефалію.

"Теплого Різдва вам, веселих свят, життя – щасливого й довгого! І здорового. Бережіть себе і ближніх своїх", - побажав п'ятий президент України.