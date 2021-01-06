США привітали ПЦУ з річницею отримання Томосу

За два роки українську помісну церкву визнали чотири православні церкви.

Посольство США в Україні привітало Православну церкву України з другою річницею отримання Томосу про автокефалію.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці посольства у фейсбуці.

"Ми підтримуємо можливість для всіх українців сповідувати релігію відповідно до своїх переконань і без зовнішнього втручання", - зазначають у посольстві США в Україні.

Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року, її предстоятелем був обраний митрополит Епіфаній. Томос, який підтверджує автокефалію, був вручений Епіфанію патріархом Варфоломієм у Константинополі 6 січня 2019 року. ПЦУ стала 15-ю церквою в диптиху помісних православних церков світу.

У листопаді 2020-го Кіпрська церква стала четвертою, яка визнала ПЦУ, після Вселенського патріархату, Елладської та Олександрійської церков.

Наступними Православну церкву України можуть визнати Румунія, Болгарія та Грузія.