Спецслужби США звинуватили Росію у масштабній кібератаці на урядові структури

Спецслужби заявили, що російські кібератаки були та залишаються спробою збирання розвідданих.

Спецслужби США офіційно звинуватили хакерів з Росії у кібератаці на комп'ютерні мережі федерального уряду.

Про це йдеться у заяві єдиної координаційної групи з кібербезпеки (UCG).

До UCG входять Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), Управління директора національної розвідки (ODNI) і Агентство національної безпеки (NSA).

"Ця робота (зусилля спецслужб з розслідування і мінімізації наслідків атаки - ред.) свідчить, що агент розвинутої стійкої загрози (Advanced Persistent Threat (APT) - складні кібератаки, що здійснюються переважно на ІТ-інфраструктуру військових і державних об'єктів), який, ймовірно, є російським, несе відповідальність за більшу частину або всі недавно виявлені і тривалі кібератаки як урядових, так і неурядових мереж", - йдеться в заяві.

Спецслужби заявили, що російські кібератаки були та залишаються спробою збирання розвідданих.

У заяві також повідомляється, що від атаки постраждали приблизно 18 тисяч замовників продукту Orion від компанії Solar Winds у державному і приватному секторі.

Також було виявлено не менш як десять урядових агентств США, які потрапили в категорію постраждалих.

"Ми робимо всі необхідні кроки, щоб зрозуміти весь масштаб цієї атаки та відреагувати належним чином", - додали в UCG.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020-го держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія причетна до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з березня 2020 року. За його словами, операція полягала, зокрема, в "проникненні в системи американського уряду" з використанням програмного забезпечення.

У свою чергу Росія категорично заперечує свою причетність до цієї справи. "Росія не веде наступальних операцій в кіберпросторі", - заявили в посольстві Росії у Вашингтоні.

У жовтні 2020-го ФБР та Агентство з кібербезпеки США повідомили про виявлення хакерських атак, спрямованих на системи органів державної влади Штатів, а також на сервери, що пов'язані з авіаційною промисловістю. Унаслідок однієї такої атаки хакери отримали приватні дані. Доказів того, що під час кібератаки була порушена цілісніть даних про вибори, наразі нема, проте атаки являли загрозу для деякої інформації, пов'язаної з виборами президента США. Вона зберігалася у мережах державного, місцевого та територіального рівнів.