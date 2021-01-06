У США невідомі пригрозили направити літак в будівлю Капітолію

Кілька авіадиспетчерів у Нью-Йорку почули аудіозапис, в якому невідомі погрожували влетіти на літаку в будівлю Капітолію у Вашингтоні.

Про це повідомляє телеканал CBS News, в розпорядженні якого опинився цей запис.

Зазначається, що теракт має стати помстою за вбивство іранського військового діяча, генерала Касема Сулеймані.

"У середу ми влетимо на літаку в Капітолій. Сулеймані буде відімщений", - наводить телеканал фразу, що прозвучала в аудіозапису.

Хто надіслав погрозу, наразі невідомо. Її розслідують як порушення правил авіаційних частот.

Джерела телеканалу заявили, що Пентагон та інші відомства були поінформовані про ситуацію. Всім американським авіадиспетчерам було направлено повідомлення з нагадуванням про необхідність негайно доповідати про будь-яку загрозу або літак, який відхилився від траєкторії польоту.

У ФБР відмовилися прокоментувати появу аудіозапису, але наголосили, що серйозно ставляться до "всіх загроз насильства щодо громадської безпеки". Федеральне управління цивільної авіації заявило, що перебуває в контакті з правоохоронними органами.

Нагадаємо, торік 3 січня в Багдаді в результаті ракетного повітряного удару загинули 8 осіб, серед яких генерал і керівник одного зі спецпідрозділів Корпусу Вартових Ісламської Революції (КВІР) Касем Сулеймні. Розпорядження про ліквідацію дав президент США Дональд Трамп.