Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
В Японії забито, напевно, найповільніший пенальті в історії футболу
В Японії забито, напевно, найповільніший пенальті в історії футболу
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестування на допінг
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестування на допінг
ГоловнаСвіт

Варшавський університет заплатить штраф за позачергове щеплення від COVID-19 політиків і знаменитостей

Президентку правління клініки звільнили.

Варшавський університет заплатить штраф за позачергове щеплення від COVID-19 політиків і знаменитостей
Фото: EPA/UPG

Варшавський медичний університет буде оштрафований на 250 тисяч злотих за вакцинацію від COVID-19 польських політиків і знаменитостей на під час різдвяних канікул в обхід загальнонаціональної черги.

Про це на пресконференції повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєдзєльский, передає "Суспільне".

"Трапилося свідоме порушення правил національної програми вакцинації. Ті, хто був вакцинований поза чергою, зареєстровані як немедичний персонал, який працює в лікарні. Це є підставою для накладення штрафу на суму понад 250 000 злотих. Це мінімальне покарання, якого має зазнати університетський клінічний центр", - наголосив міністр.

27 грудня в Польщі розпочалася загальнонаціональна кампанія вакцинування проти COVID-19. У першу чергу вакцину вводили медичним працівникам, і лише від 15 січня заплановано початок вакцинації решти населення.

4 січня стало відомо, що частині політиків та знаменитостей Польщі отримати вакцину передчасно. Серед них - члени провладної партії "Право та справедливість" Томаш Станек та Анджей Кручкевич, актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовський, а також колишній віцепрем'єр-міністр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер та інші.

Головною установою, яка здійснювала позачергові вакцинації, стала медична клініка Варшавського університету. Президентку правління клініки Єву Тшлепу було негайно звільнено, наразі вирішується питання щодо покарання інших відповідальних за порушення людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також