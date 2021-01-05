Варшавський університет заплатить штраф за позачергове щеплення від COVID-19 політиків і знаменитостей

Варшавський медичний університет буде оштрафований на 250 тисяч злотих за вакцинацію від COVID-19 польських політиків і знаменитостей на під час різдвяних канікул в обхід загальнонаціональної черги.

Про це на пресконференції повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєдзєльский, передає "Суспільне".

"Трапилося свідоме порушення правил національної програми вакцинації. Ті, хто був вакцинований поза чергою, зареєстровані як немедичний персонал, який працює в лікарні. Це є підставою для накладення штрафу на суму понад 250 000 злотих. Це мінімальне покарання, якого має зазнати університетський клінічний центр", - наголосив міністр.

27 грудня в Польщі розпочалася загальнонаціональна кампанія вакцинування проти COVID-19. У першу чергу вакцину вводили медичним працівникам, і лише від 15 січня заплановано початок вакцинації решти населення.

4 січня стало відомо, що частині політиків та знаменитостей Польщі отримати вакцину передчасно. Серед них - члени провладної партії "Право та справедливість" Томаш Станек та Анджей Кручкевич, актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовський, а також колишній віцепрем'єр-міністр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер та інші.

Головною установою, яка здійснювала позачергові вакцинації, стала медична клініка Варшавського університету. Президентку правління клініки Єву Тшлепу було негайно звільнено, наразі вирішується питання щодо покарання інших відповідальних за порушення людей.