У Польщі спалахнув скандал через позачергове щеплення від COVID-19 політиків і знаменитостей

У МОЗ заявили, що повідомлення про рекламну кампанію для просування вакцини, не відповідають дійсності.

Попри те, що в Польщі щепити від COVID-19 мали спочатку медиків, а потім - літніх людей, військовослужбовців та вчителів, першу дозу вакцини наприкінці грудня отримала низка політиків і знаменитостей.

Як повідомляє польський телеканал TVN24, про вакцинування заявили актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовський, а також колишній віцепрем'єр-міністр, а нині - депутат Європарламенту Лешек Міллер.

В одному з пунктів вакцинації - Варшавському медичному університеті - повідомили, що отримали від державного управління матеріальних резервів кілька сотень доз вакцин додатково до призначених виключно для медиків. У підсумку серед вакцинованих опинилися лікарняний персонал, сім'ї, пацієнти і 18 знаменитостей, які погодилися просувати кампанію вакцинації.

Однак глава глава державного управління матеріальних резервів Міхал Кучмеровский спростував цю інформацію. Він заевнив, що вакцина призначена виключно для медпрацівників.

"Інформація в ЗМІ про відомих людей, в тому числі про людей зі світу культури і політики, які були вакциновані позачергово, - це справжній скандал", - зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Заступник голови МОЗ Польщі Вальдемар Краска зазначив у коментарі Polskie Radio 24, що за фактом проводиться перевірка. "Повідомлення про те, що це просто рекламна кампанія для просування вакцини, не відповідають дійсності", - зазначив він.

Нагадаємо, 80-річна королева Данії вакцинувалася від коронавірусу, хоча не входить до категорій громадян, які мають отримати вакцину у першу чергу.