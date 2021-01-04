Трамп вимагав у держсекретаря Джорджії переглянути результати виборів на його користь, — WP

" Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо", - наполягав Трамп.

Журналісти оприлюдинили аудіо розмови, в якій президент США Дональд Трамп тиснув на держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера, щоб той перерахував голоси президентських виборів на його користь.

Аудіозапис оприлюднило видання Washington Post.

"Тож дивись. Все, що я хочу зробити, це таке. Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо. Тому що ми виграли цей штат", - сказав Трамп Раффенспергеру.

Як заявляє видання, президент США часто змінював манеру спілкування під час розмови зі своїм однопартійцем-республіканцем. Трамп намагався його задобрити, просив держсекретаря Джорджії щось зробити і погрожував невизначеними кримінальними наслідками.

Водночас Раффенспергер та генеральний радник його офісу протягом усієї розмови відкидали твердження Трампа. Вони наполягали на тому, що Трамп покладається на "розвінчані теорії змови", а перемога обраного президента США Джо Байдена з перевагою в 11 779 голосів у штаті Джорджія була чесною.

Під час спілкування Трамп повторював, що він не міг програти у Джорджії.

"Не може бути такого, щоб я програв у Джорджії. Неможливо. Ми перемогли з перевагою в сотні тисяч голосів", - наголошував Трамп.

Ще до оприлюднення запису президент США у Twitter розповів про свою розмову з держсекретарем Джорджії.

"Учора я говорив із держсекретарем Бредом Раффенспергером про округ Фултон та фальсифікацію виборців у Джорджії. Він не хотів або не міг відповісти на такі запитання як афера щодо „бюлетенів під столом“, знищення бюлетенів, „виборців“ не з штату, мертвих виборців тощо. Він взагалі нічого не тямить!" - написав Трамп.

Нагадаємо, у США 14 грудня голосування колегії виборників підтвердило перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Загалом Байден отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа.

Очікується, що члени Конгресу підтвердять голосування Колегії виборників 6 січня. 20 січня Байден буде приведений до присяги як 46-й президент.