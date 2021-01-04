​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
ГоловнаСвіт

Трамп вимагав у держсекретаря Джорджії переглянути результати виборів на його користь, — WP

" Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо", - наполягав Трамп.

Трамп вимагав у держсекретаря Джорджії переглянути результати виборів на його користь, — WP
Фото: EPA/UPG

Журналісти оприлюдинили аудіо розмови, в якій президент США Дональд Трамп тиснув на держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера, щоб той перерахував голоси президентських виборів на його користь.

Аудіозапис оприлюднило видання Washington Post

"Тож дивись. Все, що я хочу зробити, це таке. Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо. Тому що ми виграли цей штат", - сказав Трамп Раффенспергеру.

Як заявляє видання, президент США часто змінював манеру спілкування під час розмови зі своїм однопартійцем-республіканцем. Трамп намагався його задобрити, просив держсекретаря Джорджії щось зробити і погрожував невизначеними кримінальними наслідками.

Водночас Раффенспергер та генеральний радник його офісу протягом усієї розмови відкидали твердження Трампа. Вони наполягали на тому, що Трамп покладається на "розвінчані теорії змови", а перемога обраного президента США Джо Байдена з перевагою в 11 779 голосів у штаті Джорджія була чесною.

Під час спілкування Трамп повторював, що він не міг програти у Джорджії.

"Не може бути такого, щоб я програв у Джорджії. Неможливо. Ми перемогли з перевагою в сотні тисяч голосів", - наголошував Трамп.

Ще до оприлюднення запису президент США у Twitter розповів про свою розмову з держсекретарем Джорджії.

"Учора я говорив із держсекретарем Бредом Раффенспергером про округ Фултон та фальсифікацію виборців у Джорджії. Він не хотів або не міг відповісти на такі запитання як афера щодо „бюлетенів під столом“, знищення бюлетенів, „виборців“ не з штату, мертвих виборців тощо. Він взагалі нічого не тямить!" - написав Трамп.

Нагадаємо, у США 14 грудня голосування колегії виборників підтвердило перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Загалом Байден отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа.

Очікується, що члени Конгресу підтвердять голосування Колегії виборників 6 січня. 20 січня Байден буде приведений до присяги як 46-й президент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також