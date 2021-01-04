Ненсі Пелосі переобрали на посаду спікера Конгресу США

Це вже четвертий термін Пелосі на цій посаді.

80-річну спікерку Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у понеділок, 4 січня, переобрали на новий дворічний термін. Це вже четвертий термін Пелосі на посаді спікерки.

Про це повідомляє DW.

Пелосі є лідеркою фракції Демократичної партії в Палаті представників з 2003 року, а також першою в історії та досі єдиною жінкою на посаді спікерки Палати.

Пелосі отримала необхідний мінімум в 216 голосів. Лідер республіканської меншості Кевін Маккарті отримав 209 голосів, передає AP.

Під час виступу у Конгресі після обрання Пелосі заявила, що зараз найбільшим пріоритетом є перемога над коронавірусом. "І мі його переможемо", - заявила вона, зірвавши хвилю оплесків.

Пелосі - членкиня Палати представників від Каліфорнії. Вперше до Конгресу США вона була обрана ще у 1987 році.