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Помпео заявив, що США мають ставитися до Росії як до комуністичного Китаю

Також держсекретар згадав про протидію РФ у контексті становлення Православної церкви України. 

Держсекретар США Майк Помпео вважає, що Сполучені Штати мають ставитися до Росії як до комуністичного Китаю.

Про це він написав у Twitter. 

"США мають ставитися до РФ так само, як ставляться до комуністичного Китаю: не довіряти і перевіряти", - написав він. 

Допис він проілюстрував спільною фотографією з президентом РФ Володимиром Путіним.

Ще один свій допис він присвятив Україні.

"Діяв з Росією на багатьох фронтах, включно зі свободою віросповідання. Я піклувався про те, щоб США підтримали міжнародне визнання Православної церкви України та допомогли митрополиту (Епіфанію. – Ред.) уникнути російського впливу", – написав він. 

Фото: twitter.com/SecPompeo

Помпео опублікував цілу серію дописів, присвячених результатам його роботи на посаді за часів президентства Дональда Трампа. Новий президент США Джо Байден вступить на посаду 20 січня. 

Нагадаємо, що наприкінці листопада новообраний президент США Джо Байден визначився з кандидатурою на пост держсекретаря. На найважливішу зовнішньополітичну посаду в адміністрації Байден вибрав свого радника з питань міжнародної політики Ентоні Блінкена. 

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