Минулої доби бойовики сім разів порушили "режим тиші" на Донбасі

Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.

Минулої доби незаконні збройні формування РФ сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

"Більшість із них ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського, Пісків та Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Також у районі і відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Південного російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.

Про всі факти порушення домовленостей українська сторона повідомила ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 2 січня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень не було.