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На Донбасі стріляли з гранатометів та кулеметів

Загалом було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

На Донбасі стріляли з гранатометів та кулеметів
Фото: glavcom.ua

2 січня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь біля Пісок. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберний кулемет.

Неподалік Павлополя було зафіксовано поодинокі неприцільні постріли збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, а поблизу Лебединського – ще й з великокаліберного кулемета.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 3 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, у перший день 2021 року окупанти 9 разів порушили тишу на Донбасі. Cтріляли біля Авдіївки, Водяного і Новолуганського

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