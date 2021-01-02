У районі проведення ООС сьогодні тиша

Протягом поточної доби, 2 січня, в районах відповідальності українських військових на Донбасі спостерігалася тиша.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Окрім того, у районі проведення ООС сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети.

“Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у перший день нового року окупанти 9 разів порушили тишу на Донбасі. Cтріляли біля Авдіївки, Водяного і Новолуганського.

29 грудня у зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовий з Вінниці.