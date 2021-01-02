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На Житомирщині у ДТП загинуло троє чоловіків

Розпочато кримінальне провадження – за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: ДСНС

У Житомирській області поліція розслідує ДТП із трьома загиблими, що сталася 1 січня у селі Парипси Попільнянського району.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

“Попередньо, близько 8:50 водій автомобіля ВАЗ-2107, 20-річний місцевий житель, рухаючись автошляхом, не впорався з керуванням та виїхав з дороги у кювет, де сталося зіткнення з деревом”, – йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП водій та пасажир автомобіля, 21-річний місцевий житель, загинули на місці події.

Ще двох пасажирів, жителів цього ж села віком 34 та 35 років, ушпиталили до Попільнянської райлікарні. На жаль, за кілька годин молодший з чоловіків помер у реанімаційному відділенні.

Фото: ДСНС

Нині поліцейські з’ясовують всі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, у грудні у селі Томашівка Ярмолинецького району Хмельницької області внаслідок зіткнення автомобілів Audi A6 та ВАЗ 21099 загинуло дві людини.

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