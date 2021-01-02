Житомирський та Луцький прикордонні загони отримали інженерну техніку від товариства “Excelor Holding Group (LLC)” (Болгарія, – ред.).

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Прикордонники отримали трактор Landini 5-120 та подрібнювач гілок Rinieri TRK 200 загальною вартістю понад 50 тис. євро.

Техніка буде використовуватись для проведення демаркаційних робіт та інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.

“Допомогу було надано відповідно до реалізації спільного з Європейським Союзом проєкту міжнародної технічної допомоги “Надання обладнання для забезпечення безпеки та демаркації державного кордону між Білоруссю та Україною; спеціалізовані транспортні засоби та обладнання для робіт з демаркації кордону”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що інженерне облаштування державного кордону та прилеглої до нього місцевості є одним із головних складових його надійної охорони.

Нагадаємо, торік Україна і Білорусь почали демаркацію українсько-білоруської ділянки державного кордону в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.