Всього на заході присутні близько двох тисяч людей.

У Києві проходить смолоскипний марш в честь дня народження Степана Бандери.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Активісти рушили ходою зі смолоскипами від пам'ятника Тарасу Шевченку до Майдану Незалежності.

У марші взяли участь представники Нацкорпусу, ВО "Свобода", "Правого сектора", Конгресу українських націоналістів.

Всього на заході присутні близько двох тисяч людей.

Взяв участь у марші колишній нардеп Андрій Іллєнко.

Нагадаємо, щороку 1 січня в українських містах відзначають річницю з Дня народження Бандери.

Степан Бандера - український політичний діяч, один з головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів - голова проводу ОУН-Б.

Бандеру вбив за наказом КДБ у Мюнхені радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.