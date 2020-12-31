На станції Київського метрополітену "Контрактова площа" запрацював перший годинник, що показує час до прибуття поїзда, а не після відбуття останнього.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Побажання такої послуги висловили 10 тис. киян, підписавши петицію.

Фото: facebook.com/kyivtransportDTI

"Інформація про те, скільки залишилося чекати до посадки у вагон, відображається із заданою періодичністю на високоякісних дисплеях. На кожній станції таких буде щонайменше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року. Система буде підключена до єдиної цифрової мережі, а дані оперативно оновлюватимуться", - йдеться у повідомленні.

В КМДА зазначили, що розробку та запуск системи реалізували без залучення коштів бюджету та метрополітену.

Кияни неодноразово зверталися до влади з проханням встановити в метро табло зі зворотним відліком. Петиція з таким проханням з'явилася на сайті Київради ще у 2015 році і набрала необхідну кількість голосів. Однак, через півроку комісія з питань зв'язку та реклами відхилила її, визнавши проект занадто витратним. У лютому 2019-го Київська міська рада доручила КП "Київський метрополітен" до кінця року розмістити на станціях метро табло зворотного відліку до прибуття поїзда. За відповідне рішення проголосували 73 з 84 депутатів.

Нагадаємо, що сьогодні з 31 на 1 січня час роботи підземки продовжено на 2 години, а столичний фунікулер - цілодобово.