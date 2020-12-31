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У київському метро з'явилося перше табло, що показує час до прибуття поїзда

Протягом 2021 року планується встановити їх на усіх станціях.

На станції Київського метрополітену "Контрактова площа" запрацював перший годинник, що показує час до прибуття поїзда, а не після відбуття останнього.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Побажання такої послуги висловили 10 тис. киян, підписавши петицію.

Фото: facebook.com/kyivtransportDTI

"Інформація про те, скільки залишилося чекати до посадки у вагон, відображається із заданою періодичністю на високоякісних дисплеях. На кожній станції таких буде щонайменше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року. Система буде підключена до єдиної цифрової мережі, а дані оперативно оновлюватимуться", - йдеться у повідомленні.

В КМДА зазначили, що розробку та запуск системи реалізували без залучення коштів бюджету та метрополітену.

Кияни неодноразово зверталися до влади з проханням встановити в метро табло зі зворотним відліком. Петиція з таким проханням з'явилася на сайті Київради ще у 2015 році і набрала необхідну кількість голосів. Однак, через півроку комісія з питань зв'язку та реклами відхилила її, визнавши проект занадто витратним. У лютому 2019-го Київська міська рада доручила КП "Київський метрополітен" до кінця року розмістити на станціях метро табло зворотного відліку до прибуття поїзда. За відповідне рішення проголосували 73 з 84 депутатів.

Нагадаємо, що сьогодні з 31 на 1 січня час роботи підземки продовжено на 2 години, а столичний фунікулер - цілодобово.

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