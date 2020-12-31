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У Львові судитимуть членів виборчої комісії за фальсифікацію на виборах мера

Десятеро членів виборчої комісії підписали протоколи про підсумки голосування на дільниці до остаточного заповнення протоколу та не на засіданні комісії.

У Львові судитимуть членів виборчої комісії за фальсифікацію на виборах мера
Фото: EPA/UPG

Поліція Львова передала до суду провадження щодо членів однієї з дільничних виборчих комісій, яких підозрюють у фальсифікації підсумкового протоколу на виборах міського голови.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Львівської області.

"Співробітники Сихівського відділу поліції викрили десятьох членів дільничної виборчої комісії, які під час другого туру виборів міського голови Львова сфальсифікували протоколи про підрахунок голосів. Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду", - йдеться в повідомленні.

В поліції розповіли, що 22 листопада надійшло повідомлення від офіційного спостерігача про те, що на одній з виборчих дільниць Сихівського району міста Львова члени дільничної виборчої комісії підробили протоколи підрахунку голосів виборців. 

Правоохоронці встановили, що десятеро членів виборчої комісії підписали протоколи про підсумки голосування на дільниці до остаточного заповнення протоколу та не на засіданні комісії.

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст.28 – ч. 1 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.  

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, у день місцевих виборів 25 жовтня  до органів поліції надійшло 5006 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. У день голосування поліцейські відкрили 159 кримінальних проваджень за фактами порушень під час місцевих виборів.

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