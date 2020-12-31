У Рівному під час пожежі в ТРЦ "Арена" евакуювали понад півсотні людей

Жертв і потерпілих немає.

Під час гасіння пожежі в ТРЦ "Арена" в Рівному в середу, 30 грудня, рятувальники евакуювали 53 людей, з них 30 дітей.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На місці події рятувальники встановили, що пожежа трапилася у підвальному приміщенні, горіли дерев'яні піддони. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

"30 грудня о 15.02 у м. Рівному на вул. Київській, 67а у підвальному приміщенні триповерхової будівлі ТРЦ "Арена" виникла пожежа. О 15.30 пожежу ліквідовано на площі 20 м кв. Жертв і потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС наголосили, що рятувальники евакуювали 53 людей, з них 30 дітей.

Нагадаємо, в селі Молодіжне Овідіопольського району Одеської області через новорічну гірлянду згорів житловий будинок.

У січні 2020 у торговому центрі "Меблеве містечко" у Петропавлівській Борщагівці в Києві спалахнула потужна пожежа. Вогонь вдалося локалізувати тільки через дві години.