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Біля квартири матері Шабуніна у Рівному виявили вибухівку

Саморобний вибуховий пристрій, за попередньою інформацією, складається з двох гранат і чорної коробки.

Біля квартири матері Шабуніна у Рівному виявили вибухівку
Фото: kievpravda.com

Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. 

Про це йдеться у Facebook Національної поліції України.

"Сьогодні близько 21:20 у місті Рівне правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки. Встановлено, що у квартирі мешкає матір громадського активіста Віталія Шабуніна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події прибули співробітники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група та оперативники. 

Правоохоронці проводять слідчі та оперативно-розшукові заходи для встановлення мотивів такого вчинку і особи чи осіб, причетних до цієї події.

Нагадаємо, 16 грудня Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал з військовими засобами ураження та вибуховими речовинами.

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