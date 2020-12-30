За попередніми даними, дві особи травмовано.

Сьогодні вранці в районі села Віта Поштова під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю восьми транспортних засобів. За попередніми даними, дві особи отримали травми.

Про це повідомила Патрульна поліція Київщини.

На зазначеній ділянці дві крайні ліві смуги руху в напрямку Одеси тимчасово заблоковано, патрульні займаються регулюванням руху. Об'їзд здійснюється двома правими смугам.

На місці ДТП працюють рятувальники, медики та поліцейські.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Нагадаємо, 11 грудня у Києві через негоду громадський транспорт курсував без дотримання графіка, призупинив роботу міський фунікулер. За добу у столиці через ожеледицю травмувалися понад 160 осіб.

За даними поліції, було зареєстровано 1 435 повідомлень про ДТП. З них 84 - повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод 8 осіб загинули та 99 травмовані.