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Денісова назвала кількість зниклих безвісти на Донбасі українців

Українська сторона не знає, чи вони живі.

Денісова назвала кількість зниклих безвісти на Донбасі українців
Фото: Людмила Денисова\ФБ

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей зникли безвісти 258 українських громадян.

Про це заявила Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова, повідомляє "Укрінформ".

Окрім того, за словами омбудсмана, ще 251 громадянин України перебуває у полоні окупантів.

"Щодо 251 людини (які перебувають у полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях - ред.) – це підтвердження відбулося через центр звільнення полонених СБУ, серед них - 34 військових, всі інші – цивільні громадяни і добробати є теж, 4 людини. Ця цифра нами підтверджена, зокрема, підтверджена СБУ через звернення громадян, через підтвердження свідків, через підтвердження свідків тих, які повернулися з полону. Але у нас ще 258 зниклих безвісти, і тому ми не знаємо, чи вони живі, їх треба шукати", - сказала Денісова.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року до своїх родин на підконтрольну Уряду україни територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

Українська сторона у складі ТКГ пропонувала провести обмін полоненими до 24 грудня цього року. За словами радника з інформаційної політики Олексія Арестовича, тривала "практична робота" з підготовки очної зустрічі в "нормандському форматі". 

Російська сторона зі свого боку заявляла, що розблокує питання взаємного звільнення утримуваних людей тільки після погодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ) та її схвалення Верховною Радою.

У листопаді Україна передала російській стороні списки з 11 осіб для взаємного звільнення до кінця року. 

У грудні представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив, що Росія продовжує блокувати взаємний обмін утримуваними особами, вимагаючи від України прийняти "мирний план", запропонований представниками окупованих територій Донбасу.

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