Денісова назвала кількість зниклих безвісти на Донбасі українців

Українська сторона не знає, чи вони живі.

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей зникли безвісти 258 українських громадян.

Про це заявила Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова, повідомляє "Укрінформ".

Окрім того, за словами омбудсмана, ще 251 громадянин України перебуває у полоні окупантів.

"Щодо 251 людини (які перебувають у полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях - ред.) – це підтвердження відбулося через центр звільнення полонених СБУ, серед них - 34 військових, всі інші – цивільні громадяни і добробати є теж, 4 людини. Ця цифра нами підтверджена, зокрема, підтверджена СБУ через звернення громадян, через підтвердження свідків, через підтвердження свідків тих, які повернулися з полону. Але у нас ще 258 зниклих безвісти, і тому ми не знаємо, чи вони живі, їх треба шукати", - сказала Денісова.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року до своїх родин на підконтрольну Уряду україни територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

Українська сторона у складі ТКГ пропонувала провести обмін полоненими до 24 грудня цього року. За словами радника з інформаційної політики Олексія Арестовича, тривала "практична робота" з підготовки очної зустрічі в "нормандському форматі".

Російська сторона зі свого боку заявляла, що розблокує питання взаємного звільнення утримуваних людей тільки після погодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ) та її схвалення Верховною Радою.

У листопаді Україна передала російській стороні списки з 11 осіб для взаємного звільнення до кінця року.

У грудні представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив, що Росія продовжує блокувати взаємний обмін утримуваними особами, вимагаючи від України прийняти "мирний план", запропонований представниками окупованих територій Донбасу.