​Генконсул України відвідав у СІЗО Ростова політв'язнів бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір"

Генеральний консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав політв'язнів Рустема Сеітмеметова, Сейтумера Сейтумерова і Османа Сейтумерова, відправлених з окупованого Криму в СІЗО-1 Ростова-на-Дону.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Усі троє детально розповіли про етап через Краснодар та Новоросійськ - спочатку на «Газелі», а потім у так званому «столипінському» вагоні, про перебування близько двох тижнів у спецблоці слідчого ізолятора, про умови загальних камер на 7-8 осіб. Зараз вони окремо один від одного знаходяться. В цілому скарг на нинішні умови тримання хлопці не висловлювали", - розповів Малишевський.

За його словами, Генконсульство запланувало організацію матеріальної допомоги фігурантам третьої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір", яку зможуть використати для придбання продуктів та засобів гігієни в магазині ізолятора.

Генконсул додав, що з усіма родинами кримських татар, які прибули до СІЗО, встановлено контакт. А під час зустрічей з політв'язнями генконсул поінформував їх про те, на яких умовах і з якого часу генконсульство зможе укласти угоди з адвокатами.

На офіційному сайті суду попередньо вказана дата наступного засідання - 13 січня 2020 року.

Нагадаємо, 11 листопада у Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, братів Сейтумера та Османа Сейтумерових, їх дядька Рустема Сейтмеметова. Троє з обвинувачених - Рустем Сейтмеметов, брати Осман і Сейтумер Сейтумерові до 19 листопада 2020 року перебували в слідчому ізоляторі Сімферополя. Сулейманов утримується під домашнім арештом.

Їм інкримінується членство в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена з 2003 року.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до вчинення терористичних дій. Матеріали справи містять аудіозаписи з дискусіями на релігійні і політичні теми.