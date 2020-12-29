В Україні платитимуть премії за найвищі бали з ЗНО

По 5 тис. грн отримають найуспішніші учасники, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Уряд платитиме єдиноразові премії абітурієнтам, які отримають максимальну кількість балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідний проєкт указу президента Кабінет Міністрів схвалив на своєму засіданні 28 грудня, повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки.

Премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО найуспішніших учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Для цього передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Кожна премія становитиме 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки пропонує зробити платним складання зовнішнього незалежного оцінювання понад встановлену кількість навчальних предметів.