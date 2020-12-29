В Україні платитимуть премії за найвищі бали з ЗНО

Уряд платитиме єдиноразові премії абітурієнтам, які отримають максимальну кількість балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
Відповідний проєкт указу президента Кабінет Міністрів схвалив на своєму засіданні 28 грудня, повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки.
Премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО найуспішніших учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.
Для цього передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Кожна премія становитиме 5 тисяч гривень.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки пропонує зробити платним складання зовнішнього незалежного оцінювання понад встановлену кількість навчальних предметів.