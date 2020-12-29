Окупаційні війська сім разів порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Протягом доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з різних видів зброї, в тому числі з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а неподалік Невельського та Авдіївки – підствольні гранатомети.

На численні обстріли противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Серед ЗСУ бойових втрат та поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних РФ бойовиків.