Проїзд у київських маршрутках наступного року може подорожчати до 12 гривень

У першому кварталі 2021 року київська влада не очікує підвищення вартості проїзду для громадського транспорту, водночас можуть зрости ціни на проїзд у маршрутках.

Про це повідомив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає "Укрінформ".

"Справа в тому, що ми не зовсім можемо впливати на цінову політику приватних перевізників. Вони на сьогодні виграють конкурси і отримують певні маршрути, які обслуговують. У той же час ми можемо впливати на цінову політику у міському громадському транспорті. І за тим бюджетом, який Київрада ухвалила на 2021 рік, у нас на перший квартал точно закладена певна компенсація для двох перевізників – це "Київпастранс" і "Київський метрополітен", яка дозволяє поки що не говорити про підвищення тарифу. Разом із тим, економічні передумови також для цього є", - сказав Бондаренко.

Він наголосив, що у першому кварталі підвищення цін у громадському міському транспорті точно не буде. Водночас, низка компаній, які займаються перевезенням у режимі маршрутних таксі, вже повідомила, що протягом першого кварталу розглядають питання підвищення вартості проїзду від 10 до 12 гривень.

"Кінцеве рішення ще не ухвалено, разом із тим звучать різні цифри - від 10 до 12 гривень. Пояснюється з боку перевізників доволі просто - перше, реально є зменшення пасажиропотоку за цими маршрутами, друге - з січня зростає мінімальна заробітна плата, відповідно це позначиться на вартості проїзду. Однак, в січні точно такого підвищення ми не очікуємо", - розповів Бондаренко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що восени цього року Київ отримав понад 160 із 200 нових автобусів МАЗ. Ще партію очікують найближчим часом. Мер наголосив, що новий громадський транспорт має найближчими роками витіснити маршрутки.