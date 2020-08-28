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У Києві власник автобусів вигадав новий маршрут і почав возити пасажирів

Маршрут "546-к" курсував від Виставкового центру до вул. Ю. Смолича.

У Києві спіймали нелегального перевізника, який самовільно вигадав маршрут 546-к і почав працювати на ньому.

Про це інформує пресслужба департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Повідомляється, що до департаменту надійшла скарга про появу незрозумілого маршруту, що курсує від Виставкового центру до вул. Ю. Смолича.

Фото: facebook.com/kyivtransportDTI

Фото: facebook.com/kyivtransportDTI

Сьогодні під час позачергової перевірки нелегала спіймали. У нього не було необхідних для перевезення пасажирів документів.

"На порушників склали протоколи про притягнення водіїв та власника автобусів до відповідальності. Він мусить сплатити штраф від 17 до 34 тисяч грн (за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суму штрафу визначить суд)", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/kyivtransportDTI

Раніше у Києві звільнили водія маршрутки, який об'їхав пробку по тротуару.

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